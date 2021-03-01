В России появился новый дорожный знак

В России с 1 марта 2021 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, согласно которым на дорогах страны будет устанавливаться новый знак, предупреждающий о наличии автоматической камеры фотовидеофиксации. До сих пор об этом водителей информировали лишь таблички с изображением фотоаппарата.

Знак, который заменит существующие таблички о наличии на дороге камеры, будет установлен на въездах в населенные пункты и трассах вне поселений на расстоянии 150–300 м от снимаемого участка дороги. Внутри населенного пункта ставить многочисленные знаки, предупреждающие о камерах, разработчики сочли излишним.

Существующие информационные таблички будут отменены с 1 сентября 2021 года.

26 февраля Росстандарт утвердил поправки к ГОСТам 52289 и 52290 (правила применения и общие требования к знакам, разметке, светофорам и т.д.), вводящие новый вид знака 6.22 «Фотовидеофиксация».

1 декабря сообщалось, что в России насчитывается 15 тыс. стационарных и 3,6 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Использование комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД в 2019 году помогло ликвидировать более 1,5 тыс. аварийно-опасных участков дорог.