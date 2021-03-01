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Шарики за ролики: «Золотые глобусы» раздали по видеосвязи

Церемония прошла в формате удаленки
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Фото: Christopher Polk/NBC Handout via REUTERS
78-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» состоялась 28 февраля. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Hosts Tina Fey (L) and Amy Poehler are seen in this handout screen grab from the 78th Annual Golden Globe Awards, in Beverly Hills,
Фото: Christopher Polk/NBC Handout via REUTERS
Мероприятие прошло в «ковидном» формате. Ведущие Тина Фей и Эми Полер представляли номинантов со сцен в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а те выходили на связь из своих домов
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Amy Poehler, Maya Rudolph and Kenan Thompson are seen in this handout photo from the 78th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills
Фото: Christopher Polk/NBC Handout via REUTERS
Некоторое оживление внесли некие Беверли Джекфрут и Франсуа Жан Руди (комики Майя Рудольф и Кенан Томпсон), заключившие Эми Полер в пьяные объятия
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Фото: Christopher Polk/NBC Handout via REUTERS
В зале отеля «Беверли-Хилтон» в этом году было непривычно пусто
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Фото: Christopher Polk/NBC Handout via REUTERS
Джеми Ли Кертис объявила имя лучшей актрисы второго плана: Джоди Фостер в фильме «Мавританец»
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Фото: Peter Kramer/NBC Handout via REUTERS
Лучшей актрисой второго плана в телесериале была признана Джиллиан Андерсон, сыгравшая в «Короне» Маргарет Тэтчер
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Фото: Christopher Polk/NBC Handout via REUTERS
Приз за лучшую женскую роль в комедийном телесериале достался канадке Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)
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Фото: NBC Handout via REUTERS
Майкл Дуглас и его супруга Кэтрин Зета-Джонс были признаны самыми элегантными участниками церемонии
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Фото: Christopher Polk/NBC Handout via REUTERS
Лучшей драматической телевизионной актрисой была признана Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану в 4-м сезоне телесериала «Корона»
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Фото: Christopher Polk/NBC Handout via REUTERS
Комедийные актрисы Кристен Уиг и Энни Мумоло вручали награду в образе своих персонажей из фильма «Барби Стар отправляются в Виста-дель-Мар»
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Rosie Perez presents Anya Taylor-Joy with the Best Actress - Television Motion Picture award for "The Queen's Gambit," in this handout photo from the 78th Annual Golden Globe Awards in New York
Фото: Peter Kramer/NBC Handout via REUTERS
Аня Тэйлор-Джой получила «Глобус» как лучшая актриса мини-сериала за свою работу в «Ходе королевы»
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