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Руководство «Аэрофлота» опробует сдачу ручной клади в багаж

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Члены правления и менеджмент авиакомпании «Аэрофлот» перед запуском рейсов «Победы» из Шереметьево слетают лоукостером в один из российских регионов, чтобы на себе опробовать идею сдачи ручной клади в багаж. Об этом журналистам рассказал глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

Чемоданное движение: транзитные пассажиры «Аэрофлота» будут сдавать ручную кладь в багаж
Это предусмотрено соглашением между перевозчиком и лоукостером «Победа» в Шереметьево

«Перед тем как пустить пассажиров по этому направлению, мы — менеджмент и члены правления — планируем сами на себе опробовать, как это работает: как летим, как сдаем вещи в багаж. Возьмем с собой самую дорогую ручную кладь, посмотрим, что с ней будет после полета «Победой». Мы понимаем, что это нетривиально, и попробуем на себе всё отработать», — заявил он.

«Победа» с 11 мая начнет летать из Шереметьево, что даст возможность лоукостеру и «Аэрофлоту» осуществлять совместные транзитные рейсы. Для этого авиакомпании подпишут код-шеринговое соглашение (о совместном обслуживании рейсов).

Оно позволит перевозчикам осуществлять перевозку пассажиров, например, из Нью-Йорка в Пермь, двумя рейсами: первый, в Москву, выполнит «Аэрофлот», а второй — «Победа».

Сегодня лоукостер разрешает взять в салон ручную кладь с габаритами не более 93 см по сумме трех измерений (36*30*27), а «Аэрофлот» — до 10 кг с габаритами не более 120 см (55*40*25). Эти нормы будут действовать у каждого перевозчика и на транзитных рейсах в рамках код-шеринга. Из-за этого трансферным пассажирам «Аэрофлота» при пересадке на рейс «Победы» придется сдавать свою ручную кладь в багажный отсек, ранее рассказывали «Известиям» источники, знакомые с деталями код-шерингового соглашения.

Позднее на брифинге с журналистами глава «Победы» Андрей Калмыков, отвечая на вопрос «Известий», подтвердил, что трансферные пассажиры будут сдавать свою ручную кладь в багажный отсек.

«При стыковочном рейсе клиенты, пересаживаясь с «Аэрофлота» на «Победу», должны будут сдать ручную кладь, проходящую по стандарту «Аэрофлота», но не помещающуюся в калибратор «Победы», в багажный отсек. Если тариф «Аэрофлота» будет включать провоз такой ручной клади, то в «Победе» ничего доплачивать не нужно будет», — пояснил гендиректор лоукостера.

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