Пушков рассказал о риске для Twitter потерять Россию

Российский сенатор Алексей Пушков предрек социальной сети Twitter потерю РФ в случае игнорирования требований Роскомнадзора. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 1 марта.

«Игнорирование предписаний российского регулятора до добра не доведет. В Москве не хотят идти на крайние меры, но в случае продолжения этой практики «Твиттер» рискует потерять Россию», — отметил политик.

Сенатор отметил, что помимо невыполнения предписаний Роскомнадзора соцсеть активно блокирует российские аккаунты.

Ранее в этот же день Роскомнадзор сообщил, что с 2017 года социальная сеть Twitter, не вняв требованиям Роскомнадзора, отказалась удалить 2862 ссылки на материалы с запрещенной информацией, что является злостным нарушением российского законодательства.

За указанный период Роскомнадзор выявил 2336 материалов про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению суицида, 352 ссылки на порнографические изображения несовершеннолетних и 174 материала про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств.

26 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что блокировка аккаунтов со стороны социальной сети Twitter под предлогом «попыток повлиять» на США и ЕС абсурдна, таким образом можно заблокировать всё.

23 февраля стало известно, что сервис микроблогов Twitter объявил о блокировке 100 якобы связанных с Россией аккаунтов, которые «пытались влиять» на США и ЕС.

24 февраля Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку указанных аккаунтов. Помимо этого, в ведомстве призвали предоставить списки аккаунтов, к которым приостановили доступ, и подтвердить их связь с Россией.