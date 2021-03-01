Кинокритик назвал фаворита «Оскара» в 2021 году

У фильма «Земля кочевников» (Nomadland) очень хорошие шансы завоевать премию «Оскар» в 2021 году, рассказал «Известиям» кинокритик Егор Москвитин, в понедельник, 1 марта.

Накануне, 28 февраля, кинокартину Хлои Чжао «Земля кочевников» признали лучшим драматическим фильмом года в ходе 78-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Картина рассказывает об американке, которая стала безработной из-за экономического кризиса и вынуждена скитаться по стране. Сама Хлоя Чжао удостоена «Золотого глобуса» за лучшую режиссерскую работу за эту ленту.

«Даже до «Золотого глобуса» «Земля Кочевников» казался основным претендентом на «Оскар». Во-первых, это фильм, который взял два определяющих для «Оскара» приза — главный приз от профессионального жюри Венецианского кинофестиваля и главный приз публичного жюри кинофестиваля в Торонто. Обычно картины, которые удостаиваются этих премий, в итоге доходят до «Оскара» и на нем побеждают», — сказал Егор Москвитин.

Также важно, что фильм показали на кинофестивале «Теллурайд» в Америке, который является одним из индикаторов «Оскара», отметил кинокритик.

По его словам, сама история картины сильно выделяется из всего, что сделали кинематографисты за минувший год.

«История очень сильно совпадает с настроением людей, которое было создано в этом году. «Земля кочевников» — это кино о переосмыслении понятия дома. Это история о людях, которые не имеют домов, но при этом чувствуют своим домом всю Америку. И, конечно, в 2020 году, когда все оказались взаперти, эта история — об абсолютно свободных несгорбленных людях, которым принадлежит весь мир, она показалась очень удивительной», — подчеркнул Москвитин.

«Земля кочевников» продолжает традицию американского фронтира, то есть освоения пространства, вестерна, движения по дорогам, сказал кинокритик. Он отметил, что во все ключевые годы американской истории фильмы, связанные с этой темой, были невероятно важны. В качестве примера эксперт привел такие картины, как «Беспечный ездок» (1969, две номинации на «Оскар) или «Полуночный ковбой» (1969, три «Оскара» из семи номинаций).

«Особенно символично, что теперь в новом фильме в это странствие пускаются люди так называемого третьего возраста — старше 50 лет. Во-вторых, главная героиня женщина, что для вестерна нетипично. А в-третьих, это история о людях, чья жизнь, если мерить ее критериями социального успеха, находится на дне: это люди бездомные, безработные. И внимание к таким людям — важная часть американской кинокультуры именно в последние годы, потому что после избрания (экс-президента США Дональда) Трампа Голливуд ужаснулся тому, насколько он не замечал людей, не похожих на себя», — сказал Егор Москвитин.

Кроме того, кинокритик отметил личность китайского режиссера Хлои Чжао, которая может исследовать американский миф со стороны.

«Она обладает совершенно кинопоэтичным киноязыком, потому что «Земля кочевников» — это кино, где нет прямых сюжетных дорог. Там нет открытых переломов, там все очень подавленное, тихое, незаметное, но в этом и кроется настоянная поэзия. Это абсолютно точно лучший фильм прошлого года, сделанный в Америке», — заключил кинокритик.

93-я церемония вручения кинопремии «Оскар» в 2021 году пройдет 25 апреля. Номинантов объявят 15 марта.

Фильм «Дорогие товарищи!», снятый российским режиссером Андреем Кончаловским, вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

Также в шорт-лист премии в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» вошел фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского. Исполнительным продюсером картины выступил американский актер Хоакин Феникс, известный по фильмам «Гладиатор» и «Джокер».