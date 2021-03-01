Более 70 школьников отравились в Красноярске

В Красноярске отравились более 70 учеников школ из Советского и Октябрьского районов. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, школьники в возрасте от 7 до 14 лет отравились, предположительно, овощными салатами. Всем детям поставлен предварительный диагноз «псевдотуберкулез».

«Предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции — овощи (салаты), изготовленные с нарушением технологического процесса», — говорится в сообщении.

Специалисты уже провели проверки у организатора питания и поставщика пищевых продуктов. Были произведены лабораторные исследования пищевых продуктов, сделаны смывы с технологического оборудования, инвентаря, санитарной одежды. В ходе мероприятий, как уточняется, эксперты выявили нарушения требований санитарного законодательства.

На данный момент приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах, где организатором питания оказалось производство с нарушениями, приостановлено.

«На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд. Прекращено поступление небезопасной продукции в образовательные организации», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, была проведена дезинфекция в пищеблоках школ. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю взяло ситуацию на контроль.

В конце февраля в больницу города Каспийска в Дагестане с симптомами отравления обратились 29 пациентов, среди которых 26 детей, преимущественно дошкольного возраста. Прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело.