Кошатников среди россиян оказалось почти вчетверо больше собачников

Три четверти россиян (73%) держат дома хотя бы одного четвероногого питомца. При этом россияне предпочитают котов, их заводят 55% владельцев домашних животных, тогда как собаки есть у 37% жителей страны, показал опрос дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование», опубликованный 1 марта.

Кошки и собаки остаются самыми распространенными в России домашними животными, рассказали жители 75 городов с населением более 500 тыс. человек.

«Чаще всего кошек заводят в Самаре, Ярославле, Санкт-Петербурге, Ульяновске и Ижевске, а собак — в Хабаровске, Москве, Новосибирске, Новокузнецке и Иркутске», — выяснили социологи.

Других домашних питомцев (аквариумных рыбок, грызунов, попугаев, черепах и т. д.) россияне заводят только в 8% случаев.

Больше всего котов и кошек любят в Самаре — их держит дома ровно половина жителей города. Несильно отстают от самарцев жители Санкт-Петербурга и Ярославля, среди которых любителей кошек по 49%.

Петербуржцы и ярославцы оказались одновременно и самыми большими любителями собак в стране: они есть у 32% респондентов. Также собак любят москвичи (31%), хабаровчане (30%), новосибирцы (30%), новокузнечане (30%), иркутяне (30%), пермяки (29%), липчане (29%) и краснодарцы (29%).

В ходе опроса 9% респондентов заявили о том, что они в ближайшие месяцы собираются приобрести домашнего питомца у заводчиков, в зоомагазине или питомнике.

Тратить на покупку пушистых любимцев крупные суммы россияне не готовы. За котенка в среднем по стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка — 1700 рублей.

Больше всего заплатить за щенков готовы в Москве и Санкт-Петербурге (по 4500 рублей), Екатеринбурге (2200 рублей), Краснодаре (2100 рублей), Владивостоке, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Ярославле (по 2000 рублей).

Заводя домашнего питомца, не все задумываются о том, что за его уход и лечение также придется платить.

«Сейчас 4% владельцев кошек и собак в среднем по стране готовы рассмотреть страхование медицинских расходов на лечение своих домашних питомцев, в Москве их доля достигает 7%. При этом интерес к этому виду страхования в декабре-январе 2020–2021 годов вырос на 66% по сравнению с тем же периодом 2019–2020 годов», — рассказала директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.

По ее словам, программы по страхованию животных совершенствуются постоянно. Так, в «Сбербанк страховании» нет лимита на количество обращений, компания не отказывает в помощи животным, у которых часто случаются проблемы со здоровьем. Программа «Ответственный хозяин» позволяет полноценно заботиться о домашних питомцах, добавила топ-менеджер.

Опция подключается при оформлении полиса по программе страхования домашних животных «Питомец под защитой». С ее помощью ветеринары рекомендуют, в том числе владельцам животных, оптимальные сроки вакцинации и периодичности медосмотров.

Также «Сбербанк страхование» увеличила возраст застрахованных кошек и собак до 14 лет против восьми лет ранее, предложила новые страховые суммы. Приобрести полис можно в приложении «Сбербанк Онлайн», а также на сайте «Сбербанк страхования».

В феврале сообщалось, что мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», которое 15 февраля отметило свой 10-летний юбилей, сегодня активно использует две трети всех клиентов организации.