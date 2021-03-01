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В России появился новый дорожный знак для обозначения камер

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В России с 1 марта начал действовать новый дорожный знак, предупреждающий о работе камер. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства страны.

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Речь идет о знаке 6.22 «Фотовидеофиксация», которым будут обознаться места возможного применения стационарных или передвижных техсредств, фиксирующих нарушения ПДД с помощью фото- и видеосъемки.

Согласно документу, соответствующий указатель размещается на расстоянии 150–300 м до зоны контроля каждой камеры. При этом в населенных пунктах такой указатель может быть расположен только на выезде из них.

В отличие от предыдущего знака, который ранее предупреждал о средствах фото- и видеофиксации, новый будет устанавливаться самостоятельно, а не вместе с другими знаками или со светофорами. Действие старого знака утратит силу с 1 сентября 2021 года.

В МВД отметили, что введение нового знака позволит обеспечить информирование автолюбителей об использовании комплексов фотовидеофиксации, а также поспособствует сокращению избытка применения дорожных знаков, пишет «Газета.ру».

В конце февраля стало известно о решении комиссии Росстандарта по апелляциям отменить вступивший в силу весной 2019 года ГОСТ, разрешающий установку уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков, а также указателей, разрешающих правый поворот на красный свет.

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