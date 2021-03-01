Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве семьи под Нижним Новгородом

Следователи Следственного управления СК РФ по Нижегородской области начали допрос подозреваемого в убийстве семьи из четырех человек. Об этом 1 марта говорится в сообщении на сайте ведомства.

Задержанному по подозрению в совершении особо тяжкого преступления 26 лет, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как сообщалось накануне, на причастность к убийству проверяют четырех человек. Злоумышленники помогали погибшим нижегородцам по дому. Вероятно, группа мужчин напала на семью с целью грабежа.

Четыре человека были убиты в поселке Кудьма. Жертвами стали 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка.

По факту убийства четырех человек Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).