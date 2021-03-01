Тело мужчины и связанную пенсионерку нашли в сгоревшей квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге в сгоревшей квартире обнаружено тело мужчины и пенсионерка со связанными за спиной руками. Инцидент произошел в Красногвардейском районе города, сообщает в понедельник, 1 марта, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что 76-летняя женщина была обнаружена без сознания и скончалась позже в карете скорой помощи.

Собеседник агентства уточнил, что погибшие имеют одинаковые фамилии и могут быть родственниками. Однако официального подтверждения данной информации нет.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, информация о возгорании в квартире дома 26 по улице Большая Пороховская поступила накануне в 23:14 мск. В ведомстве уточнили, что в трехкомнатной квартире горела обстановка. Площадь пожара составила 20 кв. м.

Ранее, в понедельник, стало известно о гибели двух человек при пожаре в многоквартирном панельном жилом доме в городе Ангарске Иркутской области.