В Роспотребнадзоре назвали долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

Заместитель директора по научной работе института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что иммунитет к коронавирусу есть у 6% россиян. С начала эпидемии COVID-19 заразились 4,2 млн граждан. Еще 4 млн человек в нашей стране сделали прививки, сообщает телеканал «Известия». Также Роспотребнадзор учел тех, кто переболел бессимптомно. Защита от вируса выработалась у 8–9 млн человек. Эксперт Роспотребнадзора отметил, что статистика по коронавирусу неутешительна. В Роспотребнадзоре считают, что пандемия завершится нескоро. Ситуация улучшится, когда иммунитет появится у 60% россиян.

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