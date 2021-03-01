В Крыму сняли большую часть коронавирусных ограничений

Крымские власти сняли большинстве ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирса. Поправки внесли в указ главы республики Сергея Аксенова, сообщает Крыминформ в понедельник, 1 марта.

Например, жители полуострова вновь могут проводить банкеты, корпоративные и другие подобные мероприятия. Свадьбы также разрешено проводить в торжественном формате.

Помимо этого, в Крыму увеличили количество зрителей театров и кинотеатров, которые одновременно могут присутствовать на сеансе или спектакле, до 75%.

Тем не менее ряд запретов и ограничений в регионе сохранились, включая ограничение на проведение массовых мероприятий, выезд групп детей за пределы Крыма и прием детей из других регионов на отдых. Исключением являлись дети, посещающие лагерь «Артек».

Кроме того, в заведениях общественного питания по-прежнему должно находиться не более 50% посетителей, которых может вместить зал. Продолжает действовать марочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции. Граждане, которые прибывают из Великобритании, обязаны соблюдать карантин на протяжении 14 дней. Меры продлены до конца марта.

Ранее в феврале Аксенов заявил, что в республике наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19. Главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская добавила, что снижение числа заражений COVID-19 в регионе происходит уже четвертую неделю подряд. За неделю уровень заболеваемости уменьшился на 22%.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Крыму зарегистрировано почти 36 тыс. заболевших коронавирусом. При этом полностью выздоровели почти 32 тыс. пациентов, скончались 929 человек.