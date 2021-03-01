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Женщина погибла при инциденте на химзаводе в Подмосковье

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Хлопок произошел в цеху химического завода в Московской области, погибла женщина. Об этом 1 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, инцидент случился при смешивании реактивов на предприятии в Краснозаводске. Личность погибшей установлена, она работала оператором.

После хлопка возгорания не последовало, выясняются подробности происшествия.

28 января на пермском пороховом заводе произошло возгорание. В результате пострадали три человека, их госпитализировали.

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