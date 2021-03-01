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На Байкале зафиксировали подземный толчок

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В акватории озера Байкал в ночь на понедельник, 1 марта, зафиксировали землетрясение на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на специалистов, эпицентр находился в 16 км от восточного берега Байкала в районе залива Провал.

Магнитуда землетрясения, по данным RT, составила 3,7. С начала года это уже третий подземный толчкок в районе байкальского залива Провал.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», подземные толчки магнитудой 3,9 были отмечены в ночь на понедельник в Кабанском районе Бурятии. В пресс-службе регионального главка МЧС рассказали, что подземные толчки силой 1–2 балла ощутили этой ночью и жители Улан-Удэ, пишет сайт kp.ru.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что у Курильских островов в акватории Тихого океана рядом в понедельник, 1 марта, сейсмологи зарегистрировали три землетрясения магнитудой до 4,3. Угроза цунами не объявлялась. Повреждений и пострадавших нет.

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