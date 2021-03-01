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Применение вакцины Johnson & Johnson разрешили в США

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В США одобрили применение вакцины Johnson & Johnson. Разрешение выдано для использования препарата в условиях чрезвычайной ситуации, передает телеканал «Известия». Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов отметило, что производители доказали эффективность вакцины. Прививка предотвращает до 85% тяжелых случаев COVID-19. Препарат будут вводить однократно. На данный момент в США зарегистрировали три вакцины, включая медикамент от компаний Pfizer и BioNTech, а также препарат от фармкорпорации Moderna.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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