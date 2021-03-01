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Роструд напомнил о трех кротких рабочих неделях весной

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В связи с празднованием Международного женского дня 8 марта россиян ждет четырехдневная рабочая неделя, еще две коротких рабочих недели придутся на май. Об этом в понедельник, 1 марта, «РИА Новости» рассказали в Роструде.

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Так, в честь праздника будет выходным днем понедельник, 8 марта, уточняет НСН. Дни с 9 по 12 марта будут рабочими. Помимо этого, Четырехдневными также будут две первые две рабочие недели мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, пишет телеканал «360».

Ранее Роструд напомнил, что в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря, пишет сайт kp.ru.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными у россиян в 2021 году будет 246 рабочих и 119 выходных дней. На час будут сокращены считающиеся предпраздничными дни 20 февраля, 17 марта, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.

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