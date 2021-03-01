Тело ребенка без верхней одежды обнаружили у магазина под Саратовом

Тело ребенка без верхней одежды обнаружили возле магазина в городе Вольске Саратовской области. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

«Следственным отделом по городу Вольск следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка», — говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, специалисты осмотрели тело погибшего мальчика и не выявили признаков насильственной смерти. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кроме того, следователи намерены изучить условия жизни и воспитания ребенка в семье и оценить действия родителей или законных представителей мальчика, а также действия органов профилактики, контролирующих условия жизни в семье.

Процессуальное решение будет озвучено после проведения проверки, заключили в СК.

Ранее, в феврале, сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку по факту обнаружения тел девочки 2009 года рождения и мальчика 2017 года рождения в квартире на северо-востоке столицы. Обстоятельства гибели детей выясняются.