Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Спецпредставитель США по Афганистану отправится с визитом в Кабул и Доху
Мир
SpaceX отменила запуск ракеты-носителя за полторы минуты до старта
Мир
Еще четыре модульных городка возведены для миротворцев в Нагорном Карабахе
Происшествия
В результате пожара в доме в Иркутской области погибли два человека
Общество
В Госдуме предложили увеличить штраф за оскорбление судей
Мир
В Швеции заявили о заинтересованности России и Китая в раздробленности ЕС
Общество
Открытое горение на территории завода в Одинцове ликвидировали
Общество
Три землетрясения произошли у Курильских островов
Культура
«Ход королевы» завоевал «Золотой глобус» как лучший мини-сериал

Тело ребенка без верхней одежды обнаружили у магазина под Саратовом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело ребенка без верхней одежды обнаружили возле магазина в городе Вольске Саратовской области. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Грубая ошибка: почему органам опеки сложно спасать детей
Эксперты полагают, что виновата система и низкий уровень профессионализма

«Следственным отделом по городу Вольск следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка», — говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, специалисты осмотрели тело погибшего мальчика и не выявили признаков насильственной смерти. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кроме того, следователи намерены изучить условия жизни и воспитания ребенка в семье и оценить действия родителей или законных представителей мальчика, а также действия органов профилактики, контролирующих условия жизни в семье.

Процессуальное решение будет озвучено после проведения проверки, заключили в СК.

Ранее, в феврале, сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку по факту обнаружения тел девочки 2009 года рождения и мальчика 2017 года рождения в квартире на северо-востоке столицы. Обстоятельства гибели детей выясняются.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021