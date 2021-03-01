Мультфильм «Том и Джерри» возглавил российский прокат в выходные

Американский мультфильм «Том и Джерри» стал лидером кинопроката в России по итогам выходных. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 25 по 28 февраля.

В российских кинотеатрах «Том и Джерри» собрал 268,3 млн рублей. Лента вышла в прокат в РФ 25 февраля, пишет сайт kp.ru.

Второе по сборам место досталось российскому фильму «Конек-Горбунок». Режиссером стал Олег Погодин. В прокате картина собрала 230,7 млн рублей. Фильм снят по мотивам одноименной сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана и его помощника Конька-Горбунка. Премьера состоялась 18 февраля. В фильме снимались Антон Шагин, образ конька воплотил Павел Деревянко, царя сыграл Михаил Ефремов, а его невесту — Паулина Андреева.

Третья строчка рейтинга досталась российской комедии «Батя». Режиссером картины выступил Дмитрий Ефимович. В прокат он вышел 23 февраля, за минувшие выходные собрал 135,8 млн рублей, пишет сайт aif.ru. В фильме снимались Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев и Диана Енакаева.

26 февраля сообщалось, что кинотеатры «Москино Искра» в марте покажут фильмы выдающихся итальянских режиссеров. Отмечалось, что картины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.