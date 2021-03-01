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Эксперты оценили опасность жизни на верхних этажах для здоровья

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Рисков проживания на большой высоте для здоровья человека нет, мнение об этом ошибочно и не подтверждено медицинскими исследованиями. Об этом 1 марта сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.

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Как отметил медицинский директор компании «Инвитро-Москва» Дмитрий Кондратьев, тезис о том, что проживание в небоскребах потенциально опасно, периодически обсуждается как строителями, так и врачами. Вопрос актуален из-за разницы в атмосферном давлении.

По его словам, перепад высот в районе 200–300 метров над уровнем земли, а именно такая высота обсуждается экспертами, незначителен для систем организма человека.

Связи между здоровьем сердечно-сосудистой системы и высотой проживания не видит и кандидат медицинских наук, советник гендиректора фонда Международного медицинского кластера «Сколково» Ярослав Ахишмин.

«При этом можно предположить механизм, благодаря которому у жителей более нижних этажей сердечное здоровье лучше, благодаря чему повышается продолжительность жизни», — отметил он. Они реже пользуются лифтом, а ходьба по лестнице остается прекрасным физическим упражнением.

Как он добавил, нюансы могут возникать, если здание возводится уже в высокогорной местности, где атмосферное давление ниже, но такие проекты крайне редки.

Накануне стало известно, что перепады давления и температуры воздуха тяжело переносят не только метеозависимые люди, в группе риска также дети, пожилые люди и женщины в менопаузе. Проблемы из-за перемен погоды могут испытывать люди старше 60 лет, а также те, кто страдает от хронических заболеваний, связанных с работой сердца.

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