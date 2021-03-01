В России за сутки зарегистрировали более 11,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зафиксировали 11 571 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю с распространением заболевания.

Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлено в Москве (2097), Санкт-Петербурге (943) и Московской области (629).

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом в стране выздоровели 3 823 074 человека, скончались 86 455 пациентов.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что иммунная защита к коронавирусу выработалась пока только примерно у 6% жителей России. Как уточнили в ведомстве, для замедления темпов распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60–70% населения.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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