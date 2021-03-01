Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Байкале зафиксировали подземный толчок
Мир
В Эстонии ввели новые ограничения из-за ситуации с COVID-19
Авто
Минпромторг дополнил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Происшествия
Экс-участницу Little Big нашли мертвой в квартире в Петербурге
Общество
Кошатников среди россиян оказалось почти вчетверо больше собачников
Общество
Ограничение на транзит по МКАД грузовиков более 12 т стало постоянным
Происшествия
Более 70 школьников отравились в Красноярске
Интернет
Пушков рассказал о риске для Twitter потерять Россию
Общество
В России за сутки зарегистрировали более 11,5 тыс. новых случаев коронавируса
Сюжет:

В России за сутки зарегистрировали более 11,5 тыс. новых случаев коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки в России зафиксировали 11 571 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю с распространением заболевания.

Второй подход: ученые подтвердили, что после COVID-19 нужна прививка
По новым данным, вакцинация увеличивает эффект нейтрализации вируса антителами в 1000 раз

Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлено в Москве (2097), Санкт-Петербурге (943) и Московской области (629).

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом в стране выздоровели 3 823 074 человека, скончались 86 455 пациентов.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что иммунная защита к коронавирусу выработалась пока только примерно у 6% жителей России. Как уточнили в ведомстве, для замедления темпов распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60–70% населения.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Инфографика

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021