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Новый дорожный знак для обозначения камер вводится в ПДД

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Новый дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» вводится с 1 марта в ПДД. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России.

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Знак обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или мобильных дорожных камер, пишет «Газета.Ру».

Новый указатель будет устанавливаться за пределами населенного пункта на расстоянии 150–300 м до зоны контроля каждой камеры, в населенном пункте — только один раз на въезде в него

Знак заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Действие старого знака утратит силу с 1 сентября 2021 года.

19 января сообщалось, что за 11 месяцев 2020 года камеры зафиксировали более 137 млн нарушений правил дорожного движения российскими автомобилистами. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 115,2 млн.

Места размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений определяются и согласовываются подразделениями ГИБДД на региональном уровне по результатам аварийности в субъектах России.

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