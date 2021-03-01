Завод по производству сжиженного водорода построят в Японии

В Японии построят крупнейший в стране завод по производству сжиженного водорода. Его мощность составит порядка 30 т жидкого топлива в сутки, которого хватит для дозаправки 42 тыс. автомобилей.

Проектом занимаются французская Air Liquide и японская Itochu. На предприятии будут применяться технологии, используемые при производстве СПГ. Инвестиции в проект составят около 187 млн долларов. Сейчас в Японии за сутки производится 44 т жидкого топлива.

Как пишет oilcapital.ru, к 2030 году в Японии планируется нарастить использование водорода в энергетике до 10 млн т в год, чтобы снизить парниковые выбросы. В октябре 2020 года премьер-министр Есихидэ Суга поставил задачу к 2050 году снизить до 0 выбросы углекислого газа в атмосферу.

В конце декабря вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия может стать одним из лидеров мирового рынка по технологиям для водородной энергетики.