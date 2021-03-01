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В Швеции заявили о заинтересованности России и Китая в раздробленности ЕС
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В Швеции заявили о заинтересованности России и Китая в раздробленности ЕС

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С обвинениями в адрес России и Китая, которые якобы заинтересованы в раздробленности Евросоюза, выступил шведский депутат Маркус Вихель. С таким заявлением парламентарий обратился к главе МВД Швеции Микаэлю Дамбергу, сообщает в понедельник, 1 марта, RT.

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В документе депутат от правой партии «Шведские демократы» обратил внимание министра на то, что власти США и стран Прибалтики призывают Европейский союз вести дела с Китаем «с большой осторожностью».

«Сейчас мы видим, что Китай наращивает свою пропаганду против ЕС, в то время как Россия по своему обыкновению ведет масштабную дезинформационную кампанию. Обе эти страны считают, что раздробленность ЕС пойдет им на пользу, при этом в последнее время они расширили друг с другом контакты в военной сфере. Ставки как в киберпространстве, так и в обычном мире из-за военного присутствия в других странах возросли», — подчеркнул он.

Вихель напомнил, что ранее Литва «по соображениям безопасности» отказалась от сотрудничества с китайской компанией Nuctech, которая занимается созданием программного обеспечения для систем контроля безопасности.

Парламентарий добавил, что в литовском минобороны считают, что использование российского и китайского оборудования или технологий в работе с деликатной информацией «может представлять угрозу» как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Поскольку Евросоюз недавно заключил с Китаем новое инвестиционное соглашение, депутат обратился г главе МВД с вопросом, планирует ли тот заняться разработкой законодательства, направленного на защиту от деятельности «не вызывающих доверия иностранных компаний», например, транспортного, энергетического и телекоммуникационного секторов страны.

20 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия заинтересована в налаживании отношений с Европейским союзом и США. Однако, по его словам, несмотря на заинтересованность России в налаживании отношений, Москва не видит взаимности с ЕС и США в этом вопросе.

В этот же день бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург и глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что Россия устала от неконструктивной политики Запада и от двойных стандартов.

19 февраля президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия якобы намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете «российской угрозы». Политик также заявил, что США будут сохранять полную приверженность НАТО и пятой статье договора, которая определяет принцип коллективной обороны альянса.

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