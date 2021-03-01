Эксперт рассказала о чувстве превосходства поляков над украинцами

Поляки исторически испытывают комплекс неполноценности перед Западом, однако компенсируют его чувством превосходства над украинцами. Такое мнение высказала польская исследовательница в области украиноведения Ольга Гнатюк в интервью журналу «Країна» 27 февраля.

По ее словам, украинцы считают поляков дружественным народом, однако в польской коллективной мысли Украина сейчас занимает место «внизу списка».

По мнению Гнатюк, Польша и Украина давно перестали быть союзниками. Некоторые украинцы уже заметили, что некогда братский народ стал относиться к ним как к людям низшего сорта. Исследовательница отмечает, что единственным сторонником Киева остается Литва.

В октябре прошлого года «Известия» писали, что, по подсчетам польских агентств по трудоустройству, в Польше сейчас живет и трудится рекордное количество украинцев — от одного до полутора миллионов. Но, несмотря на все разговоры официальных Киева и Варшавы о «партнерстве», украинцы жалуются на нещадную эксплуатацию и обман со стороны поляков. Впрочем, гастарбайтеров не только унижают морально — часто их избивают и даже убивают.