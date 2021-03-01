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Андра Дэй получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме

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Американская певица Андра Дэй, сыгравшая в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей» удостоилась«Золотого глобуса» в категории «Лучшая женская роль в драме».

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В этой номинации за награду также боролись Виола Дэвис за картину «Ма Рейни: Мать блюза», Ванесса Кирби, сыгравшая главную роль в фильме «Фрагменты женщины», Фрэнсис МакДорманд за киноленту «Земля кочевников» и Кэри Маллиган за фильм «Девушка, подающая надежды».

Церемония вручения учрежденной Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда (HFPA) премии проходит в видеоформате. Трансляцию ведет телеканал NBC.

Ранее в этот же день стало известно, что Чедвик Боузман посмертно был удостоен премии «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический актер» за фильм «Ма Рейни: Мать блюза».

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