Четверо пострадали в ДТП с фурой под Екатеринбургом
В Свердловской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург ранее в этот день. Предварительно установлено, что водитель автомобиля марки Lada не справился с управлением и врезался в разделительный барьер, после чего столкнулся с фурой марки MAN.
После столкновения автомобиль отбросило в кювет. В салоне находились четыре человека: родители и двое детей. Они получили травмы и были госпитализированы. Водитель грузовой машины не пострадал.
Как рассказали сайту kp.ru в пресс-службе УГИБДД по региону, дети перевозились в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности.
Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Из-за ДТП в районе 342 километра дороги Екатеринбург-Пермь в сторону Первоуральска было временно организовано движение в одну полосу.
Видео случившегося опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, что водитель авто не сумел справиться с управлением на заснеженной дороге. Машину закрутило прямо на трассе, а водитель грузовика не успел затормозить и протаранил легковушку.