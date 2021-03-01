Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп предрек США зависимость от российской нефти
Спорт
«Айлендерс» победили «Питтсбург» в матче НХЛ
Мир
Трамп заявил о необходимости реформы выборов в США
Общество
Сахалинского миллиардера Пашова арестовали в Хабаровске
Мир
Две трети японцев не увидели продвижения в работе по очистке Фукусимы от радиации
Мир
В ВОЗ заявили о достижении коллективного иммунитета только путем вакцинации
Происшествия
В больнице на Сахалине обрушился потолок
Общество
Врач назвал необходимые лекарства при неожиданном приступе
Туризм
Эксперты рассказали о стоимости зарубежных сити-туров на 8 марта

Четверо пострадали в ДТП с фурой под Екатеринбургом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Свердловской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Вас там не стояло: почему страховые компании отказывают в выплатах по ОСАГО
Под подозрение в мошенничестве попадают и добросовестные водители

ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург ранее в этот день. Предварительно установлено, что водитель автомобиля марки Lada не справился с управлением и врезался в разделительный барьер, после чего столкнулся с фурой марки MAN.

После столкновения автомобиль отбросило в кювет. В салоне находились четыре человека: родители и двое детей. Они получили травмы и были госпитализированы. Водитель грузовой машины не пострадал.

Как рассказали сайту kp.ru в пресс-службе УГИБДД по региону, дети перевозились в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности.

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Из-за ДТП в районе 342 километра дороги Екатеринбург-Пермь в сторону Первоуральска было временно организовано движение в одну полосу.

Видео случившегося опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, что водитель авто не сумел справиться с управлением на заснеженной дороге. Машину закрутило прямо на трассе, а водитель грузовика не успел затормозить и протаранил легковушку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021