Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 марта

В Москве и области в понедельник, 1 марта, ожидается облачная погода с прояснениями и до 3 градусов тепла. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщается на сайте «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, регион будет находиться на восточной периферии малоподвижного циклона. В этой связи жителей столицы и Подмосковья ожидает облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Столбики термометров в Москве покажут 1-3 градуса тепла, в области — до 3 градусов со знаком плюс. Ветер будет западный с порывами 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 70%.

Как отмечают метеорологи, резкие, аномальные перепады температуры от сильных морозов до оттепели, резкое понижение атмосферного давления и содержания кислорода в воздухе, могут стать большой нагрузкой для организма. В эти дни рекомендуется снизить физические и эмоциональные нагрузки, а также нормализовать сон, пишет агентство городских новостей «Москва».

28 февраля сообщалось, что ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал срок таяния сугробов в Москве. По его словам, этого можно ожидать уже в середине марта.