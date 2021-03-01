Еще четыре модульных городка возведены для миротворцев в Нагорном Карабахе

Четыре блочно-модульных городка возвели в Нагорном Карабахе для размещения военнослужащих российского миротворческого контингента. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в Минобороны России.

По информации военного ведомства городки построили в Степанакерте и Мартуни.

«Возведение блочно-модульных городков позволяет создать комфортные условия жизни и быта личного состава и отказаться от полевых пунктов питания, банно-прачечных пунктов, полевых складов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Нагорном Карабахе возведены уже восемь городков для миротворцев.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что специалисты материально-технического обеспечения Минобороны построили блочно-модульный городок для размещения 60 российских миротворцев в населенном пункте Хачмач в Нагорном Карабахе.

Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение). В местах проживания имеется мебель и бытовая техника.

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая, столовая, а также продуктовый склад.