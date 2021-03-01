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Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии пострадавших в ТЦ детей

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Омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в беседе с «РИА Новости» в воскресенье, 28 февраля, рассказала о состоянии детей, которые пострадали при обрыве аттракциона в ТЦ на востоке Москвы.

«Дети, которые там находились, их жизни и здоровью ничего не угрожает, они дома. Мы держим ситуацию на контроле», — рассказала Ярославская.

Она добавила, что следит за ситуацией, находится на связи с прокуратурой, которая проводит проверку по факту происшествия.

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ЧП произошло ранее 28 февраля в ТЦ «Парквик» в районе Перово. Пострадал один ребенок — он получил шишку, двое других детей отделались царапинами. По данным телеканала «Звезда», помощь врачей потребовалась шестилетней девочке и мальчикам семи и четырех лет. Отмечается, что пострадавшим детям помощь оказали на месте, пишет REGNUM.

«Это большая игровая, куда родители отдают детей на время шопинга. Там автоматы, бассейн с шариками и простые аттракционы. Как раз один из них и обвалился. Это карусель, но не какая-то масштабная. Основание мягкое, вращается. Дети цепляются за конструкции, которые напоминают бугельный подъемник в горнолыжных комплексах. Центральная мачта не выдержала и сломалась, когда на ней катались несколько ребят», — приводит сайт kp.ru слова очевидца случившегося.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предположительно, у аттракциона слетела резьба. Прокуратура Москвы проводит проверку по факту происшествия, в рамках которой будут установлены его причины, отмечает телеканал «360».

Известно, что оборвавшийся аттракцион был установлен относительно недавно и до сих пор находился в исправном состоянии.

Проверку начал и СК по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В качестве меры наказания за предоставление детям до шести лет не соответствующих требованиям услуг, может быть наложен штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, пишет НСН.

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