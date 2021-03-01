В Иркутской области открылся фестиваль «Живи на Байкале»

Праздник на льду самого глубокого озера в мире. В Иркутской области проходит фестиваль «Живи на Байкале», передает телеканал «Известия».

Поселок Листвянка седьмую зиму принимает туристов. В прошлый раз фестиваль посетили около 9 тыс. человек.

В этом году из-за пандемии организаторы не стали приглашать артистов. Вместо выступлений по вечерам запускают яркие салюты.

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