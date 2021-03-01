Врач назвал необходимые лекарства при неожиданном приступе

Чтобы не оказаться в трудной ситуации, если у вас вне дома случится, например, приступ хронической болезни или головной боли, надо носить с собой небольшую аптечку, какие лекарства желательно в ней иметь рассказала в понедельник, 1 марта, в интервью радио Sputnik терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.

Врач в первую очередь рекомендует иметь под рукой препараты для экстренной помощи, особенно, если у человека есть какие-то хронические заболевания.

«Нужно иметь средства для снижения давления, если у вас есть проблемы с сердцем — неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином. При себе должны быть спиртовые салфетки или санитайзеры, когда нет возможности помыть руки», — отметила терапевт.

Все остальное, по ее мнению, чисто индивидуально.

«Я думаю, что с собой не нужно носить обезболивающие, потому что для каждой головной боли есть своя веская причина, и головная боль — не та неотложная ситуация, которая требует экстренного вмешательства. Вы можете доехать до дома, посетить аптеку», — пояснила специалист.

Хотя, уточнила эксперт, если человек страдает мигренями, то противомигренозные препараты у него должны быть с собой, поскольку чем раньше он начнет купировать приступ, тем это будет эффективнее.

Семейный доктор не советует носить с собой таблетки без упаковки, не смотря на видимое удобство, поскольку в таком виде они не защищены от внешнего воздействия, плюс к этому через какое-то время вы не сможете определить без упаковки, не истек ли срок годности лекарства.

Такая же проблема может возникнуть, если у человека на работе при себе нет нужного лекарства, а коллеги предложат ему таблетку без упаковки, заключила Романенко.

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