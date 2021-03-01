Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп предрек США зависимость от российской нефти
Спорт
«Айлендерс» победили «Питтсбург» в матче НХЛ
Мир
Трамп заявил о необходимости реформы выборов в США
Общество
Сахалинского миллиардера Пашова арестовали в Хабаровске
Мир
Две трети японцев не увидели продвижения в работе по очистке Фукусимы от радиации
Мир
В ВОЗ заявили о достижения коллективного иммунитета только путем вакцинации
Происшествия
В больнице на Сахалине обрушился потолок
Общество
Врач назвал необходимые лекарства при неожиданном приступе
Туризм
Эксперты рассказали о стоимости зарубежных сити-туров на 8 марта

Врач назвал необходимые лекарства при неожиданном приступе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чтобы не оказаться в трудной ситуации, если у вас вне дома случится, например, приступ хронической болезни или головной боли, надо носить с собой небольшую аптечку, какие лекарства желательно в ней иметь рассказала в понедельник, 1 марта, в интервью радио Sputnik терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.

Таблетки несчастья: Матвиенко призвала не закупать медикаменты впрок
Лекарственного коллапса позволит избежать ужесточение правил продаж, считают политики

Врач в первую очередь рекомендует иметь под рукой препараты для экстренной помощи, особенно, если у человека есть какие-то хронические заболевания.

«Нужно иметь средства для снижения давления, если у вас есть проблемы с сердцем — неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином. При себе должны быть спиртовые салфетки или санитайзеры, когда нет возможности помыть руки», — отметила терапевт.

Все остальное, по ее мнению, чисто индивидуально.

«Я думаю, что с собой не нужно носить обезболивающие, потому что для каждой головной боли есть своя веская причина, и головная боль — не та неотложная ситуация, которая требует экстренного вмешательства. Вы можете доехать до дома, посетить аптеку», — пояснила специалист.

Хотя, уточнила эксперт, если человек страдает мигренями, то противомигренозные препараты у него должны быть с собой, поскольку чем раньше он начнет купировать приступ, тем это будет эффективнее.

Семейный доктор не советует носить с собой таблетки без упаковки, не смотря на видимое удобство, поскольку в таком виде они не защищены от внешнего воздействия, плюс к этому через какое-то время вы не сможете определить без упаковки, не истек ли срок годности лекарства.

Такая же проблема может возникнуть, если у человека на работе при себе нет нужного лекарства, а коллеги предложат ему таблетку без упаковки, заключила Романенко.

18 февраля провизор Ирина Булыгина рассказала об опасности дженериков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021