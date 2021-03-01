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Туризм
Эксперты рассказали о стоимости зарубежных сити-туров на 8 марта

Эксперты рассказали о стоимости зарубежных сити-туров на 8 марта

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Самыми недорогими зарубежными направлениями для трехдневной туристической поездки на мартовские праздники стали Ереван, Стамбул и Белград, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что за путевку в Стамбул придется отдать как минимум 29 тыс. рублей. Отправиться на два дня в Ереван можно будет за 42 тыс. рублей. Три дня в Белграде обойдутся как минимум в 64 тыс. рублей.

В стоимость сити-туров включены авиабилеты, проживание и медстраховка с покрытием COVID-19 на двоих. За питание нужно будет заплатить отдельно.

В АТОР напомнили, что для посещения Турции, Армении и Сербии туристу при посадке на борт необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Ранее в феврале эксперты проанализировали поисковые запросы на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая и выяснили, куда российские туристы хотели бы отправиться отдыхать весной. Выяснилось, что наибольшей популярностью пользуется Москва. На втором месте — Сочи. Третью строку занимает Санкт-Петербург.

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