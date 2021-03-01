Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп предрек США зависимость от российской нефти
Спорт
«Айлендерс» победили «Питтсбург» в матче НХЛ
Мир
Трамп заявил о необходимости реформы выборов в США
Общество
Сахалинского миллиардера Пашова арестовали в Хабаровске
Мир
Две трети японцев не увидели продвижения в работе по очистке Фукусимы от радиации
Мир
В ВОЗ заявили о достижения коллективного иммунитета только путем вакцинации
Происшествия
В больнице на Сахалине обрушился потолок
Общество
Врач назвал необходимые лекарства при неожиданном приступе
Туризм
Эксперты рассказали о стоимости зарубежных сити-туров на 8 марта

В больнице на Сахалине обрушился потолок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потолок обрушился на голову посетителя больницы на Сахалине. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает astv.ru.

ЧП произошло ранее в этот день в одном из медучреждений. В момент инцидента в помещении находились пять человек. В кабинет врача завели ребенка, дверь хлопнула, после чего с потолка обвалились потолочные плиты. Они ударили одного из посетителей по голове и руке.

Серьезных травм мужчина не получил, в медицинской помощи не нуждается.

«Меня немного задело, слава Богу, все хорошо, не ребром на голову кусок упал. Приезжала скорая. Ничего больше не происходит. Все работают дальше», — приводит слова потерпевшего сайт kp.ru.

Отмечается, что меньше года назад в больнице сделали ремонт. Главврач вызвал в больницу представителей компании-подрядчика. Рабочие устраняют разрушения.

Как пишет REGNUM со ссылкой на правительство Сахалина, специальная комиссия установит по каким причинам обрушилась плитка с потолка. Заместитель председателя правительства области Владимир Ющук доложит губернатору о выводах, к которым пришла комиссия.

В декабре прошлого года потолок обрушился в детском саду в Кемерово спустя шесть дней после открытия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021