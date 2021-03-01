В больнице на Сахалине обрушился потолок

Потолок обрушился на голову посетителя больницы на Сахалине. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает astv.ru.

ЧП произошло ранее в этот день в одном из медучреждений. В момент инцидента в помещении находились пять человек. В кабинет врача завели ребенка, дверь хлопнула, после чего с потолка обвалились потолочные плиты. Они ударили одного из посетителей по голове и руке.

Серьезных травм мужчина не получил, в медицинской помощи не нуждается.

«Меня немного задело, слава Богу, все хорошо, не ребром на голову кусок упал. Приезжала скорая. Ничего больше не происходит. Все работают дальше», — приводит слова потерпевшего сайт kp.ru.

Отмечается, что меньше года назад в больнице сделали ремонт. Главврач вызвал в больницу представителей компании-подрядчика. Рабочие устраняют разрушения.

Как пишет REGNUM со ссылкой на правительство Сахалина, специальная комиссия установит по каким причинам обрушилась плитка с потолка. Заместитель председателя правительства области Владимир Ющук доложит губернатору о выводах, к которым пришла комиссия.

В декабре прошлого года потолок обрушился в детском саду в Кемерово спустя шесть дней после открытия.