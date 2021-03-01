Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на лед из-за оттепели

В Московской области в 22 местах на водоемах зафиксировали опасно тонкий лед. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщил РИАМО со ссылкой на пресс-службу «Мособлпожспаса».

По данным спасателей, средняя толщина льда на водоемах региона составляет 34 см. Опасными остаются 22 места на водоемах, где толщина льда составляет меньше 7 см.

Так, опасными являются Егорьевская группа озер, озеро Островное в Егорьевске, озеро Светлое и река Нерская в Воскресенске, река Волга в Дубне, река Пахра в Подольске, река Вохонка в Павловском Посаде, река Яуза в Мытищах, река Клязьма в Орехово-Зуеве, Москва-река в Жуковском, Бронницах и Коломне, река Ока в Коломне, Озерах и Серпухове, река Коломенка в Коломне и река Лопасня в Чехове.

Спасатели продолжают патрулирование на 62 водоемах в Подмосковье, пишет агентство городских новостей «Москва». В профилактических рейдах ежедневно задействовано 346 человек и 99 единиц техники. Специалисты проводят разъяснительные беседы с рыбаками и напоминают им о правилах безопасности при нахождении на водоемах зимой.