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Трамп заявил о необходимости реформы выборов в США

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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам нужна реформа выборов. Об этом экс-глава Белого дома заявил во время выступления на консервативной конференции в Орландо в воскресенье, 28 февраля.

По его словам, прошедшие в ноябре 2020 года выборы были сфальсифицированы, а верховный суд другие суды не захотели ничего с этим сделать. Трамп заявил, что подобного больше нельзя допускать и призвал провести реформы.

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Среди мер, которые необходимо, он назвал ужесточение норм регистрации выборов, стандарты удостоверений для избирателей, а также единый день голосования, пишет CBS News.

Ранее 28 февраля сообщалось, что большая часть участников конференции консервативных кругов США хотели бы видеть кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.

Трамп в ходе выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) 28 февраля заявил, что его политическая карьера еще не закончилась, а также обрушился с критикой на нынешнего главу белого дома Джозефа Байдена.

15 февраля сообщалось, что Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.

13 февраля сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы его осудить. Таким образом, инициатива импичмента не набрала необходимых двух третей голосов.

В тот же день Трамп пообещал в скором времени представить свое видение будущего США.

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