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Трамп предрек США зависимость от российской нефти

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Экс-президент США Дональд Трамп в воскресенье, 28 февраля, на проходящей в Орландо (штат Флорида) конференции консервативных кругов США (CPAC) выступил с утверждением, что при Джо Байдене США будут зависеть от российской и ближневосточной нефти. Трансляция мероприятия велась на канале C-Span.

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Трамп раскритиковал решение новой американской администрации вернуться в Парижское соглашение по климату, по его словам, оно лишь позволяет выбросы другим странам «с более низкими стандартами», таким как Россия, Индия и Китай, и в тоже время затрудняет выбросы для США.

Бывший глава Белого дома отметил, что за время своего пребывания у власти добился «энергетического доминирования» и сделал США «энергетической сверхдержавой» — «больше, чем Саудовская Аравия, больше, чем Россия».

Вопреки тому, что администрация США не формирует цены на топливо, по заявлению Трампа, при «радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть».

«Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти», — заключил бывший президент.

Накануне на конференции CPAC в Орландо бывший госсекретарь США Майк Помпео высказал мнение, что ряд шагов администрации президента США Джо Байдена ослабят американскую экономику и дадут преимущества Китаю. Говоря об отказе новой администрации США от строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в Соединенные Штаты, Помпео отметил, что демократы «уничтожили 10 тыс. рабочих мест».

По версии экс-госсекретаря, спецпосланник американского президента по климату Джон Керри считает, что жители страны, которые не получили работу, связанную с нефтепроводом, «пойдут делать солнечные батареи». Помпео выразил уверенность в том, что этого не произойдет, а в страну хлынут дешевые солнечные батареи из Китая. Соединенным Штатам это не принесет ничего хорошего.

Комментируя решение Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату, Помпео выступил с утверждением, что китайское руководство чрезвычайно этому радо, а «американские трудящие проиграли».

19 февраля Соединенные Штаты официально присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления, известному как Парижское соглашение по климату.

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