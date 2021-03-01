В ВОЗ заявили о достижения коллективного иммунитета только путем вакцинации

Широких масштабов коллективного иммунитета от COVID-19 можно достигнуть только с помощью вакцинации населения. Так считает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Интервью с ней опубликовано в понедельник, 1 марта, на странице ВОЗ в Twitter.

По ее словам, проведенные в мире почти 500 исследований показали, что «менее 10% населения мира имеют сейчас антитела к этому коронавирусу», при этом главный научный сотрудник добавила, что есть территории, особенно в городских районах с высокой плотностью населения, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела, но это не значит, что «весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета».

Сваминатан отметила, что если жители этих территорий, не имеющие антител, приедут в места, где ниже уровень коллективного иммунитета, чем в их городе, то они могут заразиться.

«Единственный путь к достижению коллективного иммунитета подобного масштаба — это вакцинация», — констатировала она.

Поэтому, подчеркнула эксперт, ВОЗ обращает внимание на международный механизм доступа к вакцинам COVAX, чтобы «вакцины были у всех стран и прививки были сделаны как можно быстрее». Пока этого не произошло, необходимо принимать все возможные меры предосторожности, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.

COVAX — международный механизм в рамках ВОЗ, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с его условиями страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Планируется, что в рамках программы к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса. На минувшей неделе первые поставки в рамках COVAX были осуществлены в Гану и Кот-д'Ивуар.

Независимый эксперт ООН по вопросу о правах человека и международной солидарности Обиора Окафор 22 января отметил, что страны с высокими доходами на душу населения, обеспечившие себя вакцинами от COVID-19, должны уделить внимание их справедливому распределению в рамках международного механизма COVAX.

Также глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ Тедрос Гебрейесус 18 января заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях на текущий момент находится под угрозой.

19 февраля врач-инфекционист Евгений Тимаков предоставил данные о том, что от 20 до 70% населения России уже имеют антитела к коронавирусной инфекции, доля варьируется в зависимости от региона.