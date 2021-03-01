В Москве задержаны перекрывшие Варшавское шоссе водители

В Москве сотрудники ГИБДД задержали водителей нескольких автомобилей, которые ехали по проезжей части задом. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.

В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел ранее в этот день на Варшавском шоссе. Несколько легковых автомобилей грубо нарушили ПДД. Ранее на видео попал момент, когда водители Gelandewagen и Jaguar заблокировали движение. Они резко перестраивались, совершая движение задним ходом, отмечает телеканал «360».

«Такая езда на дорогах абсолютно недопустима. Это угрожает безопасности других участников движения. Так ездить нельзя», — написали в департаменте транспорта.

Как пишет телеканал «Звезда», в маневрах участвовали восемь машин, среди которых были элитные внедорожники. Среди них были Mercedes, Geländewagen, Jaguar, Nissan Teana, пишет RT.

Сотрудники ГИБДД установили личности нарушителей и в течение часа задержали их на улице Артюхиной в столичном районе Текстильщики. Как пишет сайт kp.ru, отследить нарушителей удалось благодаря камерам видеонаблюдения. По данным издания, протоколы были составлены за движение задним ходом по автомагистрали и создание препятствий для других транспортных средств. Штрафы по административным статьям составляют 2000 — 2500 рублей.