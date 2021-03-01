Трамп победил в опросе консерваторов о кандидате в президенты в 2024 году

Большая часть участников конференции консервативных кругов США хотели бы видеть кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.

За то, чтобы Трамп участвовал в следующих выборах президента США, высказались 68% участников, против — 15%. При этом также 68% поддержали сохранение политического курса экс-лидера страны.

Кроме того, был проведен отдельный опрос, который касался того, за кого бы проголосовали участники конференции на праймериз республиканцев перед выборами. Так, Трамп набрал 55% голосов, на втором месте оказался губернатор Флориды Рон Десантис — у него 21%, тройку лидеров закрыл губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм — 4%, пишет Fox News.

Итоги проведенного во время мероприятия опроса были объявлены в прямом эфире в преддверии выступления Трампа.

Трамп в ходе выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) 28 февраля заявил, что его политическая карьера еще не закончилась, а также обрушился с критикой на нынешнего главу белого дома Джозефа Байдена.

15 февраля сообщалось, что Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.

13 февраля сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы его осудить. Таким образом, инициатива импичмента не набрала необходимых двух третей голосов.

В тот же день Трамп пообещал в скором времени представить свое видение будущего США.