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Трамп назвал первый месяц президентства Байдена худшим в истории США

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Джо Байден провел самый худший месяц на посту президента США в современной истории страны, заявил в воскресенье, 28 февраля, 45-й глава Соединенных Штатов Дональд Трамп на своем первом публичном выступлении после истечения срока его президентских полномочий на проходящей в Орландо (штат Флорида) конференции консервативных кругов США. Трансляция выступления ведет канал C-Span.

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«Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто из нас даже не представлял, насколько плохи они будут и как далеко влево они уйдут, он (Байден) никогда об этом не говорил… У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории (США), это правда», — отметил республиканец.

По мнению Трампа, новая администрация уже доказала, что они «против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин, против науки».

«Всего за один короткий месяц мы ушли от «Америка на первом месте» к «Америка на последнем месте», — подчеркнул он.

Ранее в ходе своего выступления в Орландо Трамп заявил, что «замечательный путь», который он вместе со сторонниками начал четыре года назад, еще не закончен. Республиканец выразил уверенность, что демократы «решительно проиграют» президентские выборы в 2024 году. Политик вновь повторил утверждение, что именно он стал победителем президентской гонки 2020 года.

15 февраля сообщалось, что Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.

13 февраля сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы его осудить. Таким образом, инициатива импичмента не набрала необходимых двух третей голосов.

В тот же день Трамп пообещал в скором времени представить свое видение будущего США.

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