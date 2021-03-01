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США примут новые меры против Мьянмы из-за разгона протестующих

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США готовят новые меры против Мьянмы в связи с насилием в отношении демонстрантов. Об этом говорится в письменном заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, опубликованном на сайте Белого дома в воскресенье, 28 февраля.

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«Соединенные Штаты солидарны с народом Мьянмы, который продолжает мужественно изымать свои чаяния на демократию, верховенство права и уважение прав человека», — говорится в заявлении.

По его словам, готовятся дополнительные действия, чтобы заставить заплатить ответственных лиц за недавний переворот и вспышку насилия. Салливан отметил, что Соединенные Штаты продолжал координироваться по данному вопросу с союзниками и партнерами. Подробности советник пообещал в ближайшие дни.

Протесты продолжаются в Мьянме с 1 февраля, когда в стране произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы, генерала Мин Аунг Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

Протесты привели к кровопролитию в разных частях страны. По меньшей мере шесть человек погибли при разгоне протестующих в трех городах. В ООН осудили применение оружия против демонстрантов, которое привело к человеческим жертвам. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к возвращению власти гражданскому правительству.

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