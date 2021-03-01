«Краснодар» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче 20 тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 28 февраля.

У хозяев поля голы забили Магомед-Шапи Сулейманов (12-я минута) и Реми Кабелла (86), у гостей дубль оформил Рафал Августиняк (52, 59).

Отмечается, что «Краснодар» играл в меньшинстве после того, как на 35-й минуте защитник команды Игорь Смольников был удален с поля за вторую желтую карточку.

В данный момент в турнирной таблице «Краснодар» занимает восьмую строку рейтинга, «Урал» на 12-м месте. При этом в 2021 году краснодарский клуб не выиграл ни одного из своих четырех официальных матчей.

Ранее 28 февраля сообщалось, что московский футбольный клуб «Спартак» в матче 20-го тура «Тинькофф РПЛ» на своем поле проиграл казанскому «Рубину» со счетом 0:2.