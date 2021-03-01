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Ученые подтвердили необходимость прививки после перенесенного COVID-19

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Даже тем, кто перенес COVID-19, лучше сделать прививку от инфекции. Этот вывод следует из экспериментов с антителами плазмы крови переболевших и вакцинированных, которые провели американские ученые из отдела вакцин и инфекционных заболеваний Центра исследования рака Фреда Хантингтона.

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С помощью плазмы крови этих людей они попробовали нейтрализовать два варианта нового коронавируса — исходный уханьский штамм Wuhan-Hu-1 и его наиболее опасный на данный момент мутантный вариант B.1.351 из Южной Африки.

В ходе эксперимента стало ясно, что сыворотки девяти из десяти доноров, отобранные до вакцинации, смогли нейтрализовать изначальный вирус Wuhan-Hu-1. И только пять из десяти нейтрализовали и мутировавший штамм B.1.351. Однако однократная доза любой из вакцин вызывала нейтрализующие титры антител у всех доноров.

«Предвакцинальные сыворотки, полученные от переболевших до их последующей вакцинации, слабо нейтрализовали Wuhan-Hu-1 и почти не нейтрализовали B.1.351. Иммунизация любой из вакцин вызвала образование иммунных B и CD4+ T-клеток и тысячекратное увеличение титров нейтрализующих антител против обоих штаммов, а также SARS-CoV-1 — близкого вида коронавируса, вызвавшего вспышку тяжелых ОРЗ в Азии в 2003 году», — обратил внимание профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский

Это означает, что появление новых мутантных штаммов SARS-CoV-2 с измененной инфекционностью и патогенностью все-таки может приводить к повторным заражениям, так как антитела, возникшие от встречи с ранним штаммом, почти не работают.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Второй подход: ученые подтвердили, что после COVID-19 нужна прививка

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