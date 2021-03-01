Вильфанд рассказал о снижении температуры в Европейской России

О снижении температуры ниже нормы на европейской части России в следующие выходные сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает в понедельник, 29 февраля, «РИА Новости»

«А дальше ситуация будет меняться. По предварительным расчетам, температура в центре Европейской России и, вообще на территории Европейской России, понизится. Меняются циркуляции, и температура понизится. Уже ночные температуры будут отрицательными, дневные тоже около ноля. Температурный фон будет уже ниже нормы», — спрогнозировал ученый.

Температура в Европейской России в течение будет выше нормы. По словам метеоролога, такие быстрые изменения погоды будут характерны в марте.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что март обещает быть чуть теплее нормы, таяния сугробов можно ожидать к середине месяца.