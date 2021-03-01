Нападение с мачете на таксиста в Москве попало на видео
Нападение двоих мужчин, один из которых был вооружен мачете, на таксиста в Москве сняли на видео, сообщает телеканал РЕН ТВ.
На кадрах, видно, как двое неизвестных требуют от водителя такси уехать. Один из них держит в руках предмет, похожий на мачете.
Когда водитель говорит, что готов уехать, его ударяют по голове.
Причина конфликта на данный момент неизвестна.
Ранее, 13 января, сообщалось, что водитель такси в подмосковной Истре едва не стал жертвой преступника, который набросился на него с ножом.