Нападение с мачете на таксиста в Москве попало на видео

Нападение двоих мужчин, один из которых был вооружен мачете, на таксиста в Москве сняли на видео, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На кадрах, видно, как двое неизвестных требуют от водителя такси уехать. Один из них держит в руках предмет, похожий на мачете.

Когда водитель говорит, что готов уехать, его ударяют по голове.

Причина конфликта на данный момент неизвестна.

Ранее, 13 января, сообщалось, что водитель такси в подмосковной Истре едва не стал жертвой преступника, который набросился на него с ножом.