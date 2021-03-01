Число задержанных после убийства под Нижним Новгородом выросло до четырех

Правоохранители задержали во Владимирской области четырех человек, подозреваемых в причастности к убийству семьи под Нижним Новгородом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о двух задержанных.

«В настоящее время задержаны четверо подозреваемых, которые проверяются на причастность к убийству четырех человек, в том числе малолетнего ребенка, в поселке Кудьма Нижегородской области», — сказал собеседник агентства.

По факту убийства четырех человек Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Нижегородской области. Отмечается, что на место преступления выезжали заместитель прокурора региона и прокурор Приокского района.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области в поселке Кудьма были убиты четыре человека, в том числе ребенок. Как сообщили в СУ СК России по региону, жертвами стали 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка.