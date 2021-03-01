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Шесть случаев заболевания бразильским штаммом коронавируса выявили в Британии

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В Великобритании выявили шесть случаев заболевания бразильским штаммом коронавируса. Об этом говорится в сообщении управления по охране общественного здоровья Англии (Public Health England, PHE).

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Отмечается, что в двух случаях заболевшие прибыли из Бразилии. Третий заразившийся не связан с недавними путешествиями, история его контактов выясняется. Еще три случая заражения зафиксировали в Шотландии, они не связаны со случаями в Англии.

«Важно помнить, что COVID-19, независимо от его варианта, распространяется одинаково. Значит, меры по предотвращению его распространения не меняются. Оставайтесь дома и, если вам нужно выйти на улицу по важным причинам, прикрывайте нос и рот, тщательно мойте руки и держитесь на расстоянии», — порекомендовали в ведомстве.

Великобритания с 15 февраля ввела обязательный 10-дневный карантин в специальных гостиницах для прибывающих из 33 стран с высоким уровнем распространения коронавируса. Бразилия входит в число указанных стран.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.

2 февраля в стране была обнаружена новая мутация британского штамма COVID-19, которая встречается в южноафриканском и бразильском вариантах.

Помимо этого, 1 февраля в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания южноафриканским штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику.

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