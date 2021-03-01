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Объем мошенничества с криптовалютами может достичь $4,5 млрд

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Из-за роста курсов токенов ущерб от мошенничества с ними увеличится в два раза по сравнению с 2020 годом, считают в «Лаборатории Касперского». Другой причиной такого увеличения станет появление новых проектов, основанных на использовании децентрализованных финансовых инструментов, или проектов DeFi. Большая их часть основана на блокчейне цифровой валюты Ethereum, в прошлом году они стали особенно популярны и уже подверглись множеству атак.

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Объем мошенничества в 2020 году снизился по сравнению с 2019-м, однако увеличилось число таких случаев, отметил директор крупнейшей в мире криптобиржи Binance Глеб Костарев. Основной причиной тому он назвал резко выросший рынок цифровых активов и в несколько раз увеличившееся количество новых неопытных инвесторов. Чаще всего именно их обманывают злоумышленники. Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын ожидает увеличения числа мошенничеств в три раза на фоне роста котировок биткоина.

Большой объем таких махинаций относится к обману со стороны криптобирж. В 2020 году 75 из них закрылись под видом технических проблем или хакерских атак, забрав при этом деньги пользователей. В этом году таких случаев может стать в полтора раза больше, считает главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подвижный актив: объем мошенничества с токенами может достичь $4,5 млрд

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