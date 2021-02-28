Юный хоккеист впал в кому после силового приема на матче в Москве

Юный хоккеист из команды «Пингвины» получил тяжелую травму после проведенного соперником силового приема в ходе матча на Кубок Москвы среди команд 2010 года рождения.

Во время матча спортсмен после толчка оппонента врезался в борт, однако самостоятельно подняться не смог. На ледовую площадку выпустили медицинскую бригаду для оказания мальчику первой помощи.

Однако в результате ребенок впал в кому примерно на сутки, так как во время удара получил перелом двух шейных позвонков, пишет «РИА Новости».

9 февраля сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту травмирования троих детей в батутном центре в Казани. У несовершеннолетних выявили компрессионный перелом позвоночника.