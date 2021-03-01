Правительство поможет Кубани решить проблему вододефицита

Кабмин подготовит меры поддержки Краснодарского края для решения проблемы обмеления рек, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.

В конце прошлого года губернатор региона попросил у правительства выделить средства для решения проблемы вододефицита (обращение есть в распоряжении «Известий»). Деньги должны пойти на восстановление шести природных объектов протяженностью более 60 км.

Правительство в ближайшее время будет разрабатывать меры для увеличения водных ресурсов на основе исследования, проведенного по программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах». Также Минсельхоз рассчитает эффективность и целесообразность плотин и перегораживающих устройств на реках Протока, Понура, Кирпили, Сингили, Бейсуг, Ея и их притоках.

«По результатам указанных работ планируется подготовить предложения по составу мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование водохозяйственной системы, улучшение экологического состояния водных объектов бассейна реки Дон, а также рассмотреть вопрос об объемах, источниках и сроках их финансирования», — говорится в ответе правительства.

На восстановление водных ресурсов может потребоваться более миллиарда рублей, считает директор НИИ Кубанского государственного аграрного университета Леонид Ярмак. Такая большая сумма необходима в первую очередь на разработку проектов и закупку специального оборудования. Но чтобы деньги не были потрачены впустую, не только экспертам, но властям необходимо тщательно проверить, насколько целесообразно бизнес тратит водные ресурсы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Обмелела казна: кубанские власти попросили денег на водные объекты